जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। तीन बेटियां थीं, लेकिन परिवार का वंश आगे बढ़ाने और बुढ़ापे में सहारा बनने के लिए बेटा चाहिए था।

अपनी यह चाहत पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी एक दंपती ने आठ माह के बच्चे को अगवा कराने की साजिश रच डाली।

मंडावली थाना पुलिस ने पांडव नगर से अगवा किए गए बच्चे को 24 घंटे के भीतर अलीगढ़ के वाजिदपुर गांव से सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस ने इस मामले में दंपती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मथुरा निवासी ऋषिपाल, अलीगढ़ के वाजिदपुर निवासी छत्रु और उसकी पत्नी कुसमा के रूप में हुई है।

1 साल पहले बनाया था प्लान

पुलिस के अनुसार, कुसमा और छत्रु की तीन बेटियां हैं। उन्हें परिवार का वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए था। इसके लिए दोनों ने करीब एक साल पहले ही बच्चे को हासिल करने का प्लान बना लिया था।

आरोप है कि दंपती ने अपने दूर के रिश्तेदार ऋषिपाल की मदद से बच्चे को अगवा कराने की साजिश रची। ऋषिपाल मथुरा के सिकंदरपुर का रहने वाला है और ट्रक ड्राइवर है। पुलिस के मुताबिक, ई-रिक्शा ड्राइवर लक्ष्मी ने शिकायत दी थी कि काम पर जाने के दौरान उनका आठ माह का बेटा देखभाल करने वाली ज्योति के पास था। इसी दौरान पांडव नगर इलाके में बच्चा अगवा हो गया। बच्चे को लेकर फरार वहीं, देखभाल करने वाली ने पूछताछ में बताया कि वह सुबह करीब साढ़े 11 बजे गणेश नगर में कुछ सामान खरीदने गई थी। वहां उसकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से हुई। उसने मदद करने के बहाने बच्चे को अपनी गोद में लिया और मौका पाकर उसे लेकर फरार हो गया।

सीसीटीवी फुटेज खंगाली इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें एक व्यक्ति बच्चे को लेकर भागता दिखाई दिया। ऑटो ड्राइवरों से पूछताछ और तकनीकी जांच के जरिए पुलिस को उसके अक्षरधाम की ओर जाने का सुराग मिला।