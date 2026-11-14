वायु प्रदूषण से 16 प्रतिशत तक बढ़ सकता है टाइप-2 डायबिटीज का खतरा, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। खानपान की गड़बड़ी और असंतुलित जीवनशैली को मधुमेह का प्रमुख कारण माना जाता रहा है, लेकिन वायु प्रदूषण भी इस बीमारी का बड़ा कारक बनता जा रहा है।

एपेक्स टी2डी अध्ययन के अनुसार, हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5) के लंबे समय तक संपर्क में रहने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है।

फोर्टिस सी-डाक हॉस्पिटल फार डायबिटीज एंड एलायड साइंसेज के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं निदेशक पद्मश्री डॉ. अनूप मिश्रा और स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ के डॉ. यशेंद्र सेठी के मुताबिक, पीएम 2.5 के संपर्क में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि के साथ यह जोखिम लगभग 10 से 16 प्रतिशत बढ़ सकता है।

पीएम 2.5 के कण फेफड़ों में गहराई तक पहुंचते हैं और कुछ रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। ये शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। इससे ऊर्जा पैदा करने वाली कोशिकीय संरचना माइटोकांड्रिया, रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत और तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकते हैं।

लिवर, मांसपेशियों, वसा ऊतकों और अग्न्याशय की इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन सिग्नलिंग पर असर पड़ता है। इससे ब्लड शुगर नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता धीरे-धीरे कमजोर हो सकती है। अध्ययन के मुताबिक, दक्षिण एशिया में इसका असर अधिक दिखता है, जहां प्रदूषण का स्तर ऊंचा है और डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि करीब 13.6 करोड़ लोग इसकी चपेट में आने की स्थिति में हैं।

मई 2026 तक के डाटा का अध्ययन मई 2026 तक के आंकड़ों पर आधारित एपेक्स-टी2डी अध्ययन में दुनिया भर के 200 करोड़ प्रतिभागियों के आंकड़े शामिल करने वाली 13 प्रमुख समीक्षाओं का विश्लेषण किया गया। शोध दल में डॉ. मिश्रा और डॉ. सेठी के अलावा सेंट विंसेंट हॉस्पिटल, अमेरिका की डॉ. नीरजा काका, सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ के डॉ. सौरभ सिंघला और डॉ. मानवी वासुदेव तथा आइआरसीसीएस मारिया सेसिलिया हास्पिटल, इटली के प्रो. जियुसेपे बायोंडी-जोकाई शामिल थे।