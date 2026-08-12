एअर इंडिया ने टर्बुलेंस बताकर छिपाया सच? दिल्ली-फुकेट फ्लाइट की मेंटेनेंस रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा
एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान में अचानक 300 फीट ऊंचाई गिरने के मामले में एयरलाइन के शुरुआती 'टर्बुलेंस' बयान और मेंटेनेंस रिपोर्ट में अंतर सामने आय ...और पढ़ें
HighLights
एअर इंडिया की उड़ान में 300 फीट की गिरावट
हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी, ऑटो-पायलट भी बंद हुआ
पायलट पर साइकोएक्टिव पदार्थ के सेवन का आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान एआई-2379 में 300 फीट की अचानक ऊंचाई गिरने के मामले में अब कॉकपिट में तैयार हुई मेंटेनेंस रिपोर्ट और एयरलाइन के शुरुआती बयान के बीच अंतर सामने आया है।
एयरलाइन ने पहले इस घटना को क्रूज के दौरान हुई 'टर्बुलेंस से जुड़ी घटना' बताया था, लेकिन मेंटेनेंस रिपोर्ट में विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम समेत कई अहम सिस्टम में चेतावनियां दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
पहले टर्बुलेंस बताया, 5 घंटे बाद बदल दिया
विमान के दिल्ली पहुंचने के बाद चार अगस्त को सुबह 11:14 बजे कॉकपिट में मेंटेनेंस रिपोर्ट प्रिंट हुई थी। इसके करीब दो घंटे बाद दोपहर 1:14 बजे एअर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि विमान को क्रूज के दौरान थोड़े समय के लिए टर्बुलेंस से जुड़ी घटना का सामना करना पड़ा, जिससे ऊंचाई में क्षणिक बदलाव आया।
एयरलाइन ने उस समय गंभीर चोट से इनकार किया था और कहा था कि कुछ यात्रियों और क्रू सदस्यों को मामूली चोटों के बाद एहतियातन चिकित्सकीय जांच के लिए चिकित्सा केंद्र ले जाया गया।
हालांकि, शाम 6:55 बजे जारी अपडेटेड बयान में एयरलाइन ने 'टर्बुलेंस' शब्द हटा दिया। इस बयान में भी विमान में सामने आई तकनीकी चेतावनियों या हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का उल्लेख नहीं किया गया।
3 हाइड्रोलिक सिस्टम में कम दबाव का अलर्ट
मेंटेनेंस रिपोर्ट के अनुसार, सुबह 9:32 बजे विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में कम दबाव की चेतावनी दिखाई दी। इसी समय दो हाइड्रोलिक रिजर्वायर में फ्लूइड का स्तर भी कम दर्ज हुआ।
ए-320 नियो में तीन अलग-अलग हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं। इनका इस्तेमाल विमान के फ्लाइट कंट्रोल, लैंडिंग गियर और ब्रेक जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों को संचालित करने में होता है। रिपोर्ट में एक साथ कई हाइड्रोलिक और फ्लाइट-कंट्रोल चेतावनियों का दर्ज होना जांच के लिहाज से अहम है।
खबरें और भी
हालांकि, किसी सिस्टम पर 'वार्निंग' आने का मतलब यह जरूरी नहीं कि वह पूरी तरह फेल हो गया हो। आधुनिक विमान कई स्तर की बैकअप प्रणालियों से लैस होते हैं और पायलटों को ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
हाइड्रोलिक चेतावनी के साथ ऑटो-पायलट भी हुआ बंद
रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह 9:32 बजे ही ऑटो-पायलट भी बंद हो गया। विमान के बाएं और दाएं एलिवेटर कंट्रोल से जुड़ी खराबी की चेतावनी भी दर्ज हुई। एलिवेटर विमान को ऊपर या नीचे की दिशा में पिच करने में मदद करते हैं।
इसके तुरंत बाद सुबह 9:33 बजे दाहिने आगे के इमरजेंसी एग्जिट डोर और 9:35 बजे दाहिने पीछे के इमरजेंसी एग्जिट डोर की चेतावनी भी दर्ज हुई।
इंजन के एंटी-आइस सिस्टम में भी आई खराबी
तकनीकी चेतावनियों का सिलसिला आगे भी जारी रहा। सुबह 10:16 बजे इंजन-1 के एंटी-आइस सिस्टम में वाल्व प्रेशर से जुड़ी खराबी दर्ज हुई। इसके बाद सुबह 10:52 बजे ऑटो-पायलट फिर डिस्कनेक्ट हो गया।
137 यात्री और आठ क्रू सदस्य थे सवार
एअर इंडिया के अपडेटेड बयान के मुताबिक, विमान में 137 यात्री और आठ क्रू सदस्य सवार थे। इनमें 13 यात्रियों और चार क्रू सदस्यों को चोटें आईं और उन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। विमान सुबह 11:07 बजे सुरक्षित दिल्ली में उतरा था।
पायलट की भूमिका भी जांच के घेरे में
इस घटना की जांच में पायलट-इन-कमांड की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में उड़ान के बाद हुई जांच में पायलट के शरीर में गां की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। बाद में हुई दूसरी जांच में भी पॉजिटिव परिणाम आने की बात सामने आई है।
इंटरनल फ्लाइट सेफ्टी रिपोर्ट के अनुसार, पायलट नींद में परेशानी के लिए दवा भी ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, जिस समय विमान 300 फीट नीचे गिरा, उस समय पायलट कॉकपिट के फ्लोर पर गिरा पड़ा था और को-पायलट विमान की कमान संभाल रहा था। फिलहाल दोनों पायलटों को जांच पूरी होने तक डी-रोस्टर कर दिया गया है।