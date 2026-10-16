एअर इंडिया ने रियाद, दम्माम और जेद्दा की उड़ानें 20 अक्टूबर तक कीं रद; सऊदी अरब में बदलते हालात पर घोषणा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सऊदी अरब में तेजी से बदलते सुरक्षा हालातों को देखते हुए एअर इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। एयरलाइन ने रियाद, दम्माम और जेद्दा से आने और जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को आगामी 20 अक्टूबर तक के लिए अस्थायी रूप से रद कर दिया है।

एअर इंडिया ने क्यों बंद की उड़ानें? एअर इंडिया प्रबंधन के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उनके लिए यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है।