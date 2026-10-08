हवाई सफर होगा महंगा, एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज; कल से लागू होंगी नई दरें

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने घरेलू और चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय रूटों पर फ्यूल सरचार्ज में संशोधन की घोषणा की है।

ग्लोबल एनर्जी मार्केट में दबाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण ईंधन की कीमतों में आई तेजी से एयरलाइंस की परिचालन लागत (आपरेटिंग कास्ट) काफी बढ़ गई है। कंपनी के अनुसार, यह संशोधित फ्यूल सरचार्ज एअर इंडिया एक्सप्रेस के लिए 9 अक्टूबर को रात 12 बजे से और एअर इंडिया के लिए नौ अक्टूबर को सुबह 11:00 बजे से की जाने वाली नई बुकिंग्स पर लागू होगा।

1,200 रुपये का सरचार्ज लागू घरेलू उड़ानों की बात करें तो एक तरफा सफर के लिए 500 किमी तक की दूरी पर 400 रुपये , 501 से 1000 किमी पर 600 रुपये, 1001 से 1500 किमी पर 850 रुपये तथा 1500 किमी से अधिक की दूरी पर 1,200 रुपये का सरचार्ज लागू किया गया है।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय रूटों पर उत्तर अमेरिका के लिए 215 डालर, ऑस्ट्रेलिया के लिए 210 डालर, यूरोप (ब्रिटेन सहित) के लिए 135 डालर और पश्चिम एशिया के लिए 55 डॉलर प्रति टिकट अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। एयरलाइन समूह ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में आए इस अतिरिक्त बोझ को आंशिक रूप से कम करने के लिए यह बदलाव किया गया है, और आगे भी ईंधन की कीमतों की स्थिति की समीक्षा करके आवश्यकतानुसार बदलाव किए जाएंगे।