सऊदी अरब में कई ब्लास्ट के बाद दो एयरपोर्ट बंद, एअर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली रिटर्न; भारतीयों के लिए एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई ठिकानों पर हुए भीषण हूती हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से दिल्ली से रियाद जा रही एयर इंडिया की उड़ान (AI2243) को अरब सागर के ऊपर से वापस दिल्ली मोड़ दिया गया।

एअर इंडिया की फ्लाइट AI2243 दिल्ली से रवाना हुई थी और गुजरात के ऊपर से होते हुए दक्षिण की ओर अरब सागर के ऊपर से गुजर रही थी। पायलटों ने बाद में विमान को वापस मोड़ दिया और फिलहाल वह दिल्ली की ओर लौट रहा है।

सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए एअर इंडिया, इंडिगो और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने गुरुवार को रियाद जाने वाली अपनी सभी उड़ानें 10 अक्टूबर तक रद कर दीं। एयरलाइंस ने बताया कि प्रभावित यात्रियों को पूरी रकम वापस कर दी जाएगी।

भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी सऊदी अरब की वर्तमान स्थिति को देखते हुए रिजाद स्थिति भारतीय दुतावास ने अपने नागरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दुतावास ने लिखा, 'अभी के हालात को देखते हुए, सऊदी अरब में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अलर्ट और सावधान रहें, जरूरत के हिसाब से घर के अंदर रहें, और लोकल अधिकारियों द्वारा ऑफिशियल चैनल से दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भारतीय नागरिकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे चल रही घटनाओं से जुड़े किसी भी वीडियो या समाचार को न फैलाएं और न ही दोबारा पोस्ट करें।' रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में कॉन्सुलेट और VFS के जरिए इसकी आउटसोर्स्ड सर्विस नॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपडेट और एडवाइजरी जारी करेंगी। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK) की 24x7 हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर- 8002471234 पर उपलब्ध है। भारतीय समुदाय अपडेट के लिए दूतावास के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकता है। किंग खालिद एयरपोर्ट बंद बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं, इसी दौरान शहर के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा धमका हुआ। फ्लाइट-ट्रैकिंग सर्विस के अनुसार, धमाके बाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर से बंद हो गया है।