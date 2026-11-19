जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के अग्निवीरवायु जवान अब योग प्रशिक्षक भी बन सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और भारतीय वायुसेना के बीच ‘योग सेतु’ कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस पहल के तहत अग्निवीरवायु जवानों को योग प्रशिक्षक (लेवल-1) का विशेष ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

योग प्रशिक्षक बनने का मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में योगासन, प्राणायाम, ध्यान, तनाव प्रबंधन, योग दर्शन और यौगिक आहार जैसे विषय शामिल होंगे। इसका उद्देश्य जवानों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ मानसिक मजबूती, एकाग्रता और आत्मानुशासन विकसित करना है, ताकि वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें।