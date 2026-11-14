RTR फ्लाईओवर पर दरारों के बाद जागा PWD, दिल्ली में 2004 से पहले बने 17 फ्लाईओवरों का होगा सेफ्टी ऑडिट
राव तुलाराम फ्लाईओवर में दरारें मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी ने 2004 से पहले बने सभी पुराने फ्लाईओवरों की जांच के ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राव तुलाराम (आरटीआर) फ्लाईओवर पर दरारें मिलने की घटना के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पुराने फ्लाईओवरों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।
पीडब्ल्यूडी ने वर्ष 2004 से पहले बने फ्लाईओवरों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं दूसरे पुराने फ्लाईओवरों में भी राव तुलाराम जैसी स्थिति तो नहीं बन रही है।
विभाग तकनीकी परीक्षण के आधार पर इनकी मौजूदा स्थिति का आकलन करेगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार मरम्मत, मजबूती के लिए और अन्य सुधार कार्य कराए जाएंगे।
17 पुराने फ्लाईओवरों की होगी जांच
दरअसल, दिल्ली में 2004 से पहले बने करीब 17 फ्लाईओवर ऐसे हैं, जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। इनमें वर्ष 1982 में बना आईटीओ फ्लाईओवर और वर्ष 1992 में बना आईआईटी फ्लाईओवर भी शामिल हैं।
इसके अलावा वर्ष 2001 से 2004 के बीच बने कई फ्लाईओवरों की स्थिति की जांच करने के लिए कहा गया है। इनमें एंड्रयूज गंज, नेहरू प्लेस, सावित्री सिनेमा, राजा गार्डन और सफदरजंग-एम्स जैसे फ्लाईओवर शामिल हैं। विभाग को कई जगह एक्सपेंशन ज्वाॅइंट और बेयरिंग में खराबी की आशंका है।
10 साल तक रखरखाव का काम नहीं हुआ
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछला डेढ़ साल का समय निकाल दिया जाए तो उससे पहले का 10 साल का समय ऐसा रहा है जिसमें फ्लाईओवर के रखरखाव के मामले में जरूरत के हिसाब से काम नहीं हो सका है।
इसे देखते हुए सभी पुराने फ्लाईओवरों का सर्वे कराने के लिए कहा गया है। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली में स्थित पुराने राव तुलाराम फ्लाईओवर पर 20 अक्टूबर को मुख्य सड़क पर कम से कम तीन दरारें मिलने के बाद यातायात बंद करना पड़ा था।
दिल्ली के इन 17 फ्लाईओवरों की जांच के निर्देश
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फ्लाईओवर
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निर्माण वर्ष
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एजेंसी
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आई पी एस्टेट
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1982
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पीडब्ल्यूडी
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पंजाबी बाग
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2001
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पीडब्ल्यूडी
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अफ्रीका एवेन्यू
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2001
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पीडब्ल्यूडी
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मायापुरी
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2002
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पीडब्ल्यूडी
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मोती बाग
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2001
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पीडब्ल्यूडी
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सावित्री सिनेमा
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2001
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पीडब्ल्यूडी
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आईआईटी
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1992
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डीटीटीडीसी
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सरिता विहार
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2001
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डीडीए
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नेहरू प्लेस
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2001
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पीडब्ल्यूडी
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कालकाजी
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2004
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पीडब्ल्यूडी
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एंड्रयूज गंज
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2002
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पीडब्ल्यूडी
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नेल्सन मंडेला
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2001
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डीडीए
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सफदरजंग अस्पताल
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2003
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पीडब्ल्यूडी
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ब्रिटारिया चौक
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2004
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पीडब्ल्यूडी
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पंचशील क्लब
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2004
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पीडब्ल्यूडी
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जगतपुरी
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2002
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डीडीए
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लोनी रोड
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1991
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डीटीटीडीसी
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