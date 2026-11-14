RTR फ्लाईओवर पर दरारों के बाद जागा PWD, दिल्ली में 2004 से पहले बने 17 फ्लाईओवरों का होगा सेफ्टी ऑडिट 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राव तुलाराम (आरटीआर) फ्लाईओवर पर दरारें मिलने की घटना के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पुराने फ्लाईओवरों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।

पीडब्ल्यूडी ने वर्ष 2004 से पहले बने फ्लाईओवरों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं दूसरे पुराने फ्लाईओवरों में भी राव तुलाराम जैसी स्थिति तो नहीं बन रही है।

विभाग तकनीकी परीक्षण के आधार पर इनकी मौजूदा स्थिति का आकलन करेगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार मरम्मत, मजबूती के लिए और अन्य सुधार कार्य कराए जाएंगे।

17 पुराने फ्लाईओवरों की होगी जांच

दरअसल, दिल्ली में 2004 से पहले बने करीब 17 फ्लाईओवर ऐसे हैं, जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। इनमें वर्ष 1982 में बना आईटीओ फ्लाईओवर और वर्ष 1992 में बना आईआईटी फ्लाईओवर भी शामिल हैं।

इसके अलावा वर्ष 2001 से 2004 के बीच बने कई फ्लाईओवरों की स्थिति की जांच करने के लिए कहा गया है। इनमें एंड्रयूज गंज, नेहरू प्लेस, सावित्री सिनेमा, राजा गार्डन और सफदरजंग-एम्स जैसे फ्लाईओवर शामिल हैं। विभाग को कई जगह एक्सपेंशन ज्वाॅइंट और बेयरिंग में खराबी की आशंका है।

10 साल तक रखरखाव का काम नहीं हुआ विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछला डेढ़ साल का समय निकाल दिया जाए तो उससे पहले का 10 साल का समय ऐसा रहा है जिसमें फ्लाईओवर के रखरखाव के मामले में जरूरत के हिसाब से काम नहीं हो सका है।

इसे देखते हुए सभी पुराने फ्लाईओवरों का सर्वे कराने के लिए कहा गया है। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली में स्थित पुराने राव तुलाराम फ्लाईओवर पर 20 अक्टूबर को मुख्य सड़क पर कम से कम तीन दरारें मिलने के बाद यातायात बंद करना पड़ा था।