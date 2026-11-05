श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब को जेल में मिल रहीं धमकियां, साकेत कोर्ट में तिहाड़ जेल अधीक्षक तलब

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को तलब किया है। उनसे पूछा गया है कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपित आफताब अमीन पूनावाला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

आफताब ने दावा किया है कि उसे जेल में बंद अन्य कैदियों से धमकियां मिल रही हैं, जबकि इससे पहले भी उसे सुरक्षा देने के निर्देश दिए जा चुके थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने यह समन जारी किया है।