DUSU चुनाव में ‘गूंज नहीं, धमाका सुना’, ABVP की जीत पर BJP का राहुल गांधी पर तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। चार में से तीन मुख्य पदों पर एबीवीपी के कब्ज़े के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक चैनल से बातचीत में तंज कसते हुए कहा, 'मुझे 'गूंज' तो सुनाई नहीं दी, लेकिन 'धमाका' जरूर सुनाई दिया।'

परिणामों ने बताई कांग्रेस के प्रति युवाओं की सोच भाजपा नेताओं ने हाल ही में राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए युवा संपर्क अभियान 'छात्रों की गूंज' को 'झूठ की गूंज' करार दिया और कहा कि डूसू के नतीजे साफ दर्शाते हैं कि देश के युवा कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं।

एनएसयूआई का सूपड़ा साफ, निर्दलीय ने भी चौंकाया बता दें कि शनिवार शाम घोषित हुए दिल्ली विश्वविद्यालय 2026 के चुनाव परिणामों में एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर शानदार जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद: एबीवीपी के यश डबास ने 24,576 वोट हासिल कर एनएसयूआई के विजय शंकर मीणा (22,523 वोट) को 2,053 वोटों के अंतर से हराया।

एबीवीपी के यश डबास ने 24,576 वोट हासिल कर एनएसयूआई के विजय शंकर मीणा (22,523 वोट) को 2,053 वोटों के अंतर से हराया। सचिव पद: एबीवीपी की रिया छाबड़ी ने 21,650 वोट पाकर अपने निकटतम एनएसयूआई प्रतिद्वंद्वी (14,869 वोट) को बड़े अंतर से पछाड़ा।

एबीवीपी की रिया छाबड़ी ने 21,650 वोट पाकर अपने निकटतम एनएसयूआई प्रतिद्वंद्वी (14,869 वोट) को बड़े अंतर से पछाड़ा। संयुक्त सचिव पद: एबीवीपी के लक्ष्य राज सिंह ने 16,615 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी छात्र सभा के विशेष यादव (15,778) दूसरे और एनएसयूआई के गोपाल चौधरी (15,206) तीसरे स्थान पर रहे।

एबीवीपी के लक्ष्य राज सिंह ने 16,615 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी छात्र सभा के विशेष यादव (15,778) दूसरे और एनएसयूआई के गोपाल चौधरी (15,206) तीसरे स्थान पर रहे। उपाध्यक्ष पद: उपाध्यक्ष पद का परिणाम सबसे दिलचस्प रहा, जहां एनएसयूआई से टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़े दीपांशु शौकीन ने जीत हासिल की। इस तरह कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई का केंद्रीय पैनल में पूरी तरह से खाता भी नहीं खुला।

अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक ने दी बधाई गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'डूसू चुनाव में एबीवीपी की शानदार जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। यह जीत 'राष्ट्र प्रथम' की विचारधारा और छात्र कल्याण के प्रति युवाओं के अटूट विश्वास को दर्शाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते रहेंगे।'