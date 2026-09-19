'सिर्फ ABVP से लड़ते तो जीत जाते', डूसू चुनाव में हार के बाद NSUI ने लगाए धांधली के आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू/DUSU) चुनाव परिणामों के आने के बाद नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एबीवीपी का स्टार प्रचारक कहते हुए कहा कि एनएसयूआई ने छात्रों के वास्तविक मुद्दों पर पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ यह चुनाव लड़ा। संगठन ने साधारण और आम परिवारों से आने वाले युवाओं को मौका दिया, जिन्होंने पूरी ताकत से मुकाबला किया। हालांकि,

'पीएम और मुख्यमंत्री बने स्टार प्रचारक' समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए विनोद जाखड़ ने सत्ताधारी पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय चुनाव में स्टार कैंपेनर की तरह कॉलेजों का दौरा कर रहे थे। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही थीं।