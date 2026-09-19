DUSU Election 2026: 'जेन-जी' आंदोलन के बाद भी ABVP का जलवा बरकरार, निर्दलीय दीपांशु ने चौंकाया

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर जेन-जी आंदोलन के बाद देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पहले चुनाव के नतीजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अपना दबदबा कायम रखा है।

शनिवार को घोषित परिणाम में एबीवीपी ने चार में से तीन केंद्रीय पदों पर कब्जा जमाया। अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने बाजी मारी।

इस तरह से इस बार एनएसयूआइ का केंद्रीय पैनल में खाता भी नहीं खुल पाया। इस जीत के पीछे जहां एबीवीपी संगठन के प्रत्याशियों का प्रचार, एकजुटता और जमीनी सक्रियता रही, वहीं विपक्षी खेमे में तालमेल की कमी भी उसके लिए फायदेमंद साबित हुई।

चुनाव के दौरान एनएसयूआइ के बड़े नेताओं के बीच एकजुटता की कमी और टिकट वितरण को लेकर उठे सवालों ने संगठन के अभियान को प्रभावित किया। दीपांशु शौकीन का निर्दलीय लड़ना बड़ा झटका एनएसयूआइ से दीपांशु शौकीन का टिकट कटना और बाद में उनका निर्दलीय चुनाव लड़कर उपाध्यक्ष पद जीतना संगठन के लिए बड़ा झटका रहा। इसी तरह विशेष यादव के स्थान पर गोपाल चौधरी को संयुक्त सचिव के पद के लिए मैदान में उतारने को लेकर भी संगठन के भीतर सवाल उठे।