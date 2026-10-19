लॉरेंस बिश्नोई को 'साहब' कहने पर दिल्ली पुलिस को घेरा, अभिजीत दीपके बोले- गैंगस्टरों के प्रति इतना सम्मान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। दीपके ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी का पुराना वीडियो शेयर किया है।

अभिजीत दीपके ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली पुलिस जितना सम्मान गैंगस्टरों के प्रति दिखाती है, उतना सम्मान छात्रों और कार्यकर्ताओं के प्रति क्यों नहीं दिखाती है?

कोर्ट से मिल चुकी जमानत

दीपके की यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई है, जब दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर उन्हें कई बार हिरासत में ले चुकी है। इतना ही नहीं दीपके के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन्हें कोर्ट से दो बार जमानत मिल चुकी है।

शेयर किया DCP का पुराना वीडियो दीपके ने X पर डीसीपी के जिस पुराने वीडियो को शेयर किया है, उस वीडियो में डीसीपी 'लॉरेंस बिश्नोई साहब' कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसी को लेकर दीपके ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है।