दादी के निधन पर CJP प्रमुख अभिजीत दीपके को मिली राहत, दिल्ली पुलिस ने मानवीय आधार पर घर जाने की इजाजत दी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत सौरभ दास व आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट पर विमान के अंदर जाकर हिरासत में लिया।

सुबह करीब 9.45 बजे जैसे ही तीनों मुंबई से एक विमान से दिल्ली पहुंचे, पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

तीनों को अलग-अलग डिटेंशन सेंटर भेजा

उसके बाद दीपके को गुरुग्राम और सौरभ दास तथा आशुतोष रांका को अलग-अलग स्थानों पर जाफरपुर कलां और बाहरी दिल्ली स्थित डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, ताकि तीनों को अलग-अलग रखे जाने पर उनके समर्थकों की भीड़ न जुट सके।

दादी के निधन पर घर जाने की अनुमति यह सब चल ही रहा था कि पुलिस को दीपके की दादी के निधन की सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें मानवीय आधार पर महाराष्ट्र स्थित घर जाने की इजाजत भी दे दी।