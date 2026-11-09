'कितनी याद आती है...' दीवाली पर अभिजीत दीपके का छलका दर्द; X पर शेयर किया इमोशनल मैसेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके का एक X पोस्ट सामने आया है।

इस पोस्ट के जरिए अभिजीत दीपके ने दीवाली के त्योहार पर अपने घरों से दूर रहने वाले लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस X पोस्ट में दीपके का दर्द भी छलका हुआ नजर आया है।

अभिजीत दीपके ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर डाली पोस्ट में अमेरिका में बिताई अपनी दो दीवाली का भी जिक्र किया है। ये दोनों दीवाली उन्होंने अपने घर और अपनों से दूर रहकर मनाई थी।

x पर डाली इमोशनल पोस्ट

दीपके ने X पर लिखा, 'जब मैं विदेश में था तब दो दीवाली घर से दूर बिताने के बाद, मुझे पता है कि आप अपने परिवार और प्रियजनों को कितना याद करते हैं, खासकर त्योहारों के दौरान। तो, इस दीवाली को घर से दूर बिताने वाले सभी लोगों के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्यार। मुझे आशा है कि आपको अगला जश्न अपने प्रियजनों के साथ मनाने का मौका मिलेगा।'