'SIR के खिलाफ जारी रहेगी CJP की लड़ाई', अभिजीत दीपके का एलान

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को दावा किया कि एसआइआर के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वह कोच्चि में एसआइआर के खिलाफ जंतर-मंतर एट कोच्चि विरोध प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे।

SIR के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

इससे पहले, कोच्चि हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए दीपके ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली स्थापित नहीं हो जाती।