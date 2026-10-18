'डराने की कोशिश, लेकिन हम रुकेंगे नहीं...', रिहाई के बाद अभिजीत दीपके ने बताया अगला प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनॉट प्लेस पर शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा तिरंगा मार्च प्रस्तावित था, हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण इसे बीच में ही रोक दिया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत सीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।

दीपके को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें सशर्त रिहा किया है। दीपके की रिहाई के बाद से उनके समर्थकों और आम जनता के मन में यही सवाल है कि क्या अब सब खत्म हो गया? क्या अब सीजेपी कोई प्रदर्शन नहीं करेगी? इसी बीच रविवार को दीपके ने आगे का प्लान बता दिया है।

अभिजीत दीपके ने बताया आगे का प्लान अभिजीत दीपके ने रविवार को एलान किया है कि सौरव दास और आशुतोष रांका के बाहर निकलने के बाद सभी लोग बैठक करेंगे और फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सीजेपी के प्रमुख नेता सौरव दास और आशुतोष रांका इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें जंतर-मंतर में बिना अनुमति के दाखिल होने पर हिरासत में लिया गया था।

जिसके बाद उन्हें पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक सप्ताह में दूसरी बार हिरासत से निकलने के बाद दीपके ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की घटनाएं यह साफ बता रही हैं कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से साफ कहता हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं।