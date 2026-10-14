'क्यों देश को खराब कर रहा है भाई?', दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिजीत दीपके का हुआ विरोध

सौरव दास और आशुतोष रांका को क्यों भेजा गया जेल?

पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह सौरव दास, आशुतोष रांका, आजिंक्य शिंदे सहित करीब 14 सीजेपी सदस्यों ने जंतर मंतर में निजी परिसर से घुसकर तिरंगा फहराते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए। चूंकि, जंतर मंतर को हाल ही में प्रदर्शन स्थल के रूप में डी-नोटिफाई किया गया है, ऐसे में उनका प्रदर्शन अनधिकृत था। इसी कारण उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

आजिंक्स शिंदे को कर दिया गया रिहा

बुधवार को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर सौरव दास और आशुतोष रांका को शांति बॉन्ड का उल्लंघन, अतिक्रमण और अन्य आरोपों में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अजिंक्य शिंदे को पांच हजार के बांड पर रिहा कर दिया गया। दोनों नेता इससे पहले शनिवार को भी हिरासत में लिए गए थे और एक साल तक शांति बनाए रखने का बांड भरकर रिहा हुए थे। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने बांड की शर्तों का उल्लंघन किया।