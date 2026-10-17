एक सप्ताह में दूसरी बार बॉन्ड भरकर जमानत पर छूटे दीपके, कोर्ट में चली 4 घंटे की बहस में क्या कुछ हुआ?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च निकालने की कोशिश और धारा 163 का उल्लंघन करने पर शुक्रवार शाम हिरासत में लिए सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को शांति भंग करने की धारा 126/170 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके बाद मंदिर मार्ग थाने में एसीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां अभियोजन पक्ष और दीपके के वकील के बीच कोर्ट में करीब चार घंटे से अधिक समय तक बहस चली। दिल्ली पुलिस ने की जेल भेजने की मांग पुलिस कोर्ट के समक्ष यह दलील रखते हुए दीपके को जेल भेजने की मांग करती रही कि उसने पिछली बार भी एक साल तक शांति बनाए रखने की जमानत की शर्त का उल्लंघन किया। जबकि दीपके के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे एक मौका दिया जाय। अब भविष्य में एक साल तक वह शांति भंग करने की कोशिश नहीं करेगा।

एक हफ्ते में दूसरी बार मिली जमानत दीपके से यह बॉन्ड भरवाने के बाद कोर्ट में उसे जमानत पर छोड़ दिया। एक सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब दीपके को बॉन्ड भरने के बाद जमानत दी गई। रिहाई के बाद एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के झंडेवालान स्थित उसी आवास पहुंच गए, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था।

इससे पहले 12 अक्टूबर को प्रतिबंधित क्षेत्र जंतर मंतर में घुसने के आरोप में सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका को ट्रेसपास आदि कई धाराओं में केस दर्ज कर पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसकी जानकारी मिलने पर अभिजीत दीपके 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र से फ्लाइट से दिल्ली आ गए थे।