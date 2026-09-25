'आसिफ भाई, गन निकाल...', आस्था कुंज पार्क गैंगरेप केस में पीड़िता ने बयां की दरिंदगी की दास्तां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में वारदात की खौफनाक कहानी बयां की है।

किशोरी के मुताबिक, वह 21 सितंबर की शाम अपने दोस्त के साथ पार्क में बैठी थी, तभी तीन युवक वहां पहुंचे। आरोपितों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। विरोध करने पर चाकू और पिस्टल दिखाकर उसे डराया गया।

आरोपी आसिफ और मुकेश। इसके बाद आरोपित उसे पार्क के नर्सरी वाले हिस्से में ले गए, जहां तीनों ने कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी ने अपने बयान में बताया कि वह लगातार रोती रही और दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन आरोपित नहीं रुके।

खुद को पुलिसकर्मी बताकर छीने मोबाइल पुलिस को दिए बयान और एफआइआर के मुताबिक, किशोरी 21 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे शंभू दयाल बाग के पास स्थित आस्था कुंज पार्क के गेट नंबर आठ पर पहुंची थी। उसे इस्कान मंदिर में दर्शन के लिए जाना था। पार्क में वह अपने दोस्त के साथ एक बेंच पर बैठकर चिप्स खा रही थी, तभी तीन युवक वहां पहुंचे।

आस्था कुंज पार्क में शाम 7.47 बजे अंधेरे के बीच मोबाइल की लाइट जलाकर इस्कान मंदिर से कालकाजी मैट्रो स्टेशन जाते युवक। जागरण आरोप है कि तीनों ने किशोरी के दोस्त को थप्पड़ मारा और दोनों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उनसे पार्क में आने का कारण पूछने लगे। किशोरी ने विरोध करते हुए अपनी मां से बात कराने की बात कही, लेकिन आरोपितों ने उसकी बात नहीं मानी।

'आसिफ भाई, गन निकाल' कहकर दी धमकी किशोरी के बयान के मुताबिक, आरोपितों में से एक उसके दोस्त को पकड़कर दूसरी तरफ ले गया, जबकि दो युवक उसे झाड़ियों की ओर ले जाने लगे। किशोरी ने उनसे कहा कि जो पूछना है, यहीं पूछ लें और उसकी मां से बात कर लें।

'मैं रोती रही, दर्द से चिल्लाती रही' किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि नर्सरी वाले हिस्से में आरोपितों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके गले पर चाकू रखकर उसे डराया गया और बारी-बारी से तीनों आरोपितों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

बयान के मुताबिक, पहले एक आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद दूसरे और फिर तीसरे आरोपित ने भी उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। किशोरी ने बताया कि वह लगातार रो रही थी और दर्द से चिल्ला रही थी।

वारदात के बाद कपड़े और मोबाइल लौटाए पीड़िता के मुताबिक, घटना के बाद आरोपितों ने उसे कपड़े दिए और जल्दी पहनने को कहा। इसके बाद उसके दोस्त को वापस उसके पास लाया गया और दोनों के मोबाइल फोन लौटा दिए गए।

आरोप है कि आरोपितों ने दोनों को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहा और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पार्क से बाहर निकलने के बाद किशोरी ने अपने दोस्त को पूरी घटना बताई। इसके बाद उसके दोस्त ने पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी।

हुलिये से हुई आसिफ की पहचान, पहले रहा पुलिस का मुखबिर पुलिस के मुताबिक, किशोरी ने आरोपितों के कपड़ों के रंग और उनके एक-दूसरे को बुलाने के नाम की जानकारी दी थी। इसी आधार पर पुलिस ने आसिफ की पहचान की। जांच में सामने आया कि आसिफ पहले पुलिस के लिए मुखबिर के तौर पर काम कर चुका है।

अमर कालोनी स्थित डीएम कार्यलय रोड पर गिरी आरोपित आसिफ की बाइक व पिस्टल। जागरण आसिफ का नाम वर्ष 2025 में आस्था कुंज पार्क के पास एक अमेरिकी नागरिक से हुई लूट की घटना में भी आया था। उस मामले में पुलिस ने पार्क में घूमने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें आसिफ भी शामिल था। हालांकि, उस मामले में उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई थी।