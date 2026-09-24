गैंगरेप के बाद सबूत मिटाने को धोए कपड़े, डिलीट कीं चैट; आस्था कुंज केस में तीनों आरोपित 14 दिन न्यायिक हिरासत में

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। आस्था कुंज पार्क में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में बृहस्पतिवार को तीनों आरोपितों आसिफ, हेमंत सिंह और मुकेश सिंह पाेक्सो कोर्ट में पेश किया गया। बचाव पक्ष ने हेमंत और मुकेश की गिरफ्तारी के वाजिब कारण परिवार को न बताने, मिलने से रोकने और जेल में खाना न मिलने का आरोप लगाते हुए अर्जी लगाई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी अर्जी खारिज कर दिया।

सबूत मिटाने का किया प्रयास अभियोजन पक्ष ने बताया कि वारदात के बाद दोनों आरोपितों ने अपने कपड़े धुल लिए थे। मोबाइल में मौजूद कई चैट को डिलीट भी किया। कपड़े और मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। अपराध से जुड़े साक्ष्य एकत्र होने के चलते पुलिस हिरासत की मांग नहीं की गई।

दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस की प्रशंसा की ऐसे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) स्वाति शर्मा ने तीनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही वारदात के 24 घंटे के भीतर त्वरित कार्रवाई कर आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस की प्रशंसा भी की। अब मामले में सात अक्टूबर को अगली पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।

' चलने और बात करने में सक्षम हो? ' पाेक्सो कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपित आसिफ को पुलिस मुठभेड़ मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपिका ठाकरान के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन पक्ष के वकील आकाश मणि त्रिपाठी व जांच अधिकारी एसआई दिनेश जोशी ने दस्तावेज रिकाॅर्ड पर उपलब्ध कराए।

वहीं, बचाव पक्ष के वकील अमन सेजवाल व नवीन सेजवाल ने चिकित्सा जरूरतों को देखते हुए न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने आरोपित आसिफ से पूछा भी कि क्या वह चलने और बात करने में सक्षम है। इस पर उसने सिर हिलाकर 'हां' में जवाब दिया।

200 मीटर लंगड़ाकर चला, आंखों में नहीं थी ग्लानि आरोपित आसिफ को पुलिस ने सोमवार व मंगलवार दरम्यानी रात मुठभेड़ के बाद पकड़ा था। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। दोपहर बाद उसे कोर्ट लाया गया तो तीन नंबर गेट की तरफ से भूतल पर बने कोर्ट नंबर चार तक लाया गया।