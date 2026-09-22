कालकाजी में किशोरी से यौन अपराध की घटना पर महिला आयोग ने पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
दिल्ली महिला आयोग ने कालकाजी मंदिर क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी के साथ हुए यौन अपराध पर स्वतः संज्ञान लिया ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली महिला आयोग ने कालकाजी यौन अपराध पर स्वतः संज्ञान लिया।
अध्यक्ष लता गुप्ता ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की।
दिल्ली में महिला सुरक्षा पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग ने कालकाजी मंदिर क्षेत्र के पास 17 वर्षीय किशोरी के साथ यौन अपराध की घटना का गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है।
आयोग के मुताबिक कालकाजी मंदिर क्षेत्र के पास किशोरी के साथ यौन अपराध की घटना सामने आई है।मामले में आयोग ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर घटना का पूरा विवरण, अब तक की पुलिस कार्रवाई और मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में किसी भी महिला या बच्ची के साथ किसी भी प्रकार की घटना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की स्पष्ट और सख्त नीति है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। महिला आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध इस प्रकार की घटनाओं में पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करे और पीड़िता को सुरक्षा एवं न्याय मिले।
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