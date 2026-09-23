कालकाजी गैंगरेप: जन्मदिन की खुशी चीखों में बदली, केक काटकर मंदिर गई थी किशोरी; पुलिसवाले बनकर आए थे दरिंदे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 17 साल की किशोरी अपने जन्मदिन का जश्न मनाने निकली थी। उसके साथ उसका हमउम्र दोस्त भी था। दोनों ने शाम करीब सात बजे कालकाजी मंदिर में दर्शन किए।

इसके बाद वे आस्था कुंज पार्क पहुंचे, लेकिन जन्मदिन की खुशी में शुरू हुई यह शाम कुछ ही देर में खौफ और जिंदगी भर के दर्द में बदल गई।

पुलिसकर्मी बनकर तीन युवक पहुंचे

पुलिस के मुताबिक, पार्क में तीन युवक सादे कपड़ों में उनके पास पहुंचे। उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया और किशोरी व उसके दोस्त को डराया-धमकाया।

आरोप है कि इसके बाद किशोरी को उसके दोस्त से अलग कर सुनसान जगह पर ले जाया गया। तीनों युवकों ने उसे हथियार और चाकू दिखाकर धमकाया।

दोस्त को पीटा, किशोरी को ले गए

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने किशोरी के दोस्त को थप्पड़ भी मारे और उसे डराया कि वे दोनों नाबालिग हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाएगा।

इसके बाद किशोरी को सुनसान हिस्से में ले जाया गया। आरोप है कि वहां आसिफ ने हथियार और चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसके दो साथियों ने भी वारदात को अंजाम दिया।

एक आरोपित मुठभेड़ के बाद पकड़ा

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। मंगलवार रात पुलिस ने अमर कॉलोनी स्थित डीएम ऑफिस रोड के पास आसिफ को घेरने की कोशिश की।