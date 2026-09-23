आस्था कुंज पार्क कांड के बाद एक्शन में पुलिस: LSR कॉलेज के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, तैनात हुईं PCR वैन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन (एलएसआर) के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।

दक्षिण रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय कुमार समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को कॉलेज पहुंचकर प्राचार्य के साथ बैठक की और छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्राएं सुरक्षित महसूस करें और कानून व्यवस्था कायम रहे।

कॉलेज परिसर के बाहर जवान तैनात किए गए पुलिस के मुताबिक कॉलेज परिसर के बाहर जवान तैनात किए गए हैं। इलाके में महिला पुलिसकर्मियों और महिला पीसीआर वैन की तैनाती भी की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कॉलेज प्रशासन के साथ सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और परिसर के आसपास की व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस ने सुरक्षा को लेकर आवश्यक सहयोग का भरोसा दिया है।