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आस्था कुंज पार्क कांड के बाद एक्शन में पुलिस: LSR कॉलेज के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, तैनात हुईं PCR वैन

By Nihal Singh Edited By: Sonu Suman
Published: Wed, 23 Sep 2026 10:01 PM (IST)

आस्था कुंज पार्क में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने लेडी श्रीराम कॉलेज (एलएसआर) के आसपास सुरक्षा ...और पढ़ें

आस्था कुंज पार्क कांड के बाद प्रदर्शनक करती एलएसआर कॉलेज की छात्राएं।

आस्था कुंज पार्क कांड के बाद प्रदर्शनक करती एलएसआर कॉलेज की छात्राएं।

HighLights

  1. एलएसआर कॉलेज के आसपास दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई।

  2. वरिष्ठ अधिकारियों ने कॉलेज प्राचार्य के साथ सुरक्षा समीक्षा की।

  3. महिला पुलिसकर्मी और पीसीआर वैन कॉलेज परिसर के बाहर तैनात।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन (एलएसआर) के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।

दक्षिण रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय कुमार समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को कॉलेज पहुंचकर प्राचार्य के साथ बैठक की और छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्राएं सुरक्षित महसूस करें और कानून व्यवस्था कायम रहे।

कॉलेज परिसर के बाहर जवान तैनात किए गए

पुलिस के मुताबिक कॉलेज परिसर के बाहर जवान तैनात किए गए हैं। इलाके में महिला पुलिसकर्मियों और महिला पीसीआर वैन की तैनाती भी की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कॉलेज प्रशासन के साथ सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और परिसर के आसपास की व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस ने सुरक्षा को लेकर आवश्यक सहयोग का भरोसा दिया है।

आस्था कुंज पार्क कॉलेज से करीब दो किलोमीटर दूर है। घटना के बाद छात्राओं में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी थी। इसके मद्देनजर कॉलेज ने मंगलवार को नियमित कक्षाएं रद्द कर उन्हें ऑनलाइन कर दिया था।

छात्राओं की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता

कॉलेज प्रशासन ने कहा था कि छात्राओं की सुरक्षा और उनका कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद के लिए फैकल्टी सलाहकार और कॉलेज काउंसलर उपलब्ध रहेंगे।

ज्ञात हो कि सोमवार शाम अपने दोस्त के साथ आस्था कुंज पार्क घूमने गई एक नाबालिग के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ था।

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