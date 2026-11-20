जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। फर्श बाजार थाना क्षेत्र के विश्वास नगर इलाके में गुरुवार रात स्कूटी सवार दो बदमाशों ने आम आदमी पार्टी के नेता के कार्यालय पर गोलियां चला दी।

गनीमत रही गोली किसी को लगी नहीं। पीड़ित आम आदमी पार्टी की युवा विंग का विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष है। दहशत फैलाने के बाद बदमाश फरार हो गए। फर्श बाजार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदमाशो ने तीन राउंड फायरिंग की है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस.. जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि गुरुवार रात नौ बजे सूचना मिली की रात नौ बजे स्कूटी सवार दो बदमाशों ने दक्ष रोड स्थित श्री महाकाल प्रापर्टीज पर गोलियां चलाई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।