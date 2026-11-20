जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में फर्म की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को अकेले जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि जब कर्मचारी की जन्मतिथि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के आधिकारिक रिकॉर्ड में अलग दर्ज हो, तो नियोक्ता आधार कार्ड के आधार पर उसे एक साल पहले सेवानिवृत्त नहीं कर सकता।

फर्म ने महिला कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने को अवैध ठहराकर एक साल का पूरा बकाया वेतन देने के श्रम अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग पर नौकरी से निकाला प्रतिवादी महिला ने तर्क दिया था कि वह एक दिसंबर 1981 से एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म में फिनिशिंग मैन के रूप में काम कर रही थी और उसे 10500 रुपये मासिक वेतन मिलता था।

दिल्ली सरकार ने तीन मार्च 2017 को कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में संशोधन किया और इसके बाद उसने नई दरों के अनुसार वेतन मांगा। महिला के मुताबिक अप्रैल 2017 का बकाया मांगने पर प्रबंधन नाराज हुआ और 20 मई 2017 को उसे नौकरी से निकाल दिया।