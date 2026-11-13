मंदिरों और किलों से 488 मूर्तियां चोरी, MP-राजस्थान और UP में सबसे ज्यादा केस; चौंका देंगे ASI के आंकड़े

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। एक तरफ जहां भारत सरकार चोरी गई धरोहर को विदेश से लाने में जुटी है, वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत 1961 से चोरी हुईं 488 धरोहरों में से 420 बरामद नहीं हो सकी हैं।

यानी चोरी हुईं लगभग 86 प्रतिशत ऐतिहासिक धरोहरों का अब भी कुछ अता-पता नहीं है। मध्य प्रदेश में चोरी के सबसे अधिक 139 मामले इनमें मध्य प्रदेश 139 चोरी के मामलों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान में 95 और उत्तर प्रदेश में 86 कलाकृतियां चोरी हुईं। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिलाकर 319 कलाकृतियां चोरी हुई हैं, जो देशभर में दर्ज कुल चोरी का करीब 65 प्रतिशत है। मंदिरों, किलों और संग्रहालयों से मूर्तियों की चोरी, कमजोर निगरानी, दस्तावेजीकरण का अभाव और अंतरराष्ट्रीय तस्करी की चुनौती प्रमुख मुद्दे हैं।

5 साल में चोरी हुईं दो धरोहरों का सुराग नहीं पिछले पांच साल में चोरी हुईं छह धरोहरों में से भी दो धरोहरों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। यहां एक समस्या यह भी है कि कई चोरी हुईं धरोहरों के दस्तावेज और फोटो आदि भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में नीलामी आदि से बचाया जा सके।

19 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चोरी एएसआई के रिकॉर्ड के अनुसार, देश के 19 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित उसके संरक्षण वाले स्मारकों से मूर्तियां, प्रतिमाएं, स्थापत्य के हिस्से और ऐतिहासिक महत्व की दूसरी वस्तुएं चोरी हुई हैं।