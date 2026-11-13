दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, ग्रीस भागने की फिराक में थे; खत्म हो चुका था वीजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाहरी जिला पुलिस की फॉरेनर सेल ने चार बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है।

चारों भारत में वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वे ग्रीस जाने के लिए वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इनके पासपोर्ट और वीजा की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी।

पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने इन्हें बांग्लादेश वापस भेजने (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के पास से पकड़े गए चारों बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक, टीम को विशेष सत्यापन अभियान के दौरान सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध विदेशी नागरिक मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के पास घूम रहे हैं।