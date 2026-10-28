SA vs AUS: साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त वापसी, इंग्लिस-कैरी के दम पर 'ड्राइविंग सीट' पर कंगारू टीम

रॉयटर, केपटाउन। न्यूलैंड्स में मेजबान दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध तीसरे और निर्णायक टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जोश इंग्लिस के नाबाद 85 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट पर 330 रन बना लिए हैं। मेहमान टीम अब दक्षिण अफ्रीका के 329 रनों के स्कोर से एक रन आगे है और उन्होंने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

चोटिल स्टीव स्मिथ की जगह टीम में आए इंग्लिस ने एलेक्स कैरी (नाबाद 51) के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए नाबाद 145 रनों की साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को मैदान पर काफी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मार्नस लाबुशेन (0) को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के बाकी सभी बल्लेबाजों ने अच्छे रन बनाए।

साइमन हार्मर की शानदार गेंदबाजी न्यूलैंड्स की पिच आमतौर पर दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छी होती है और बुधवार को ऐसा ही देखने को मिला। मेजबान टीम के तेज गेंदबाजों को ज्यादा सीम या स्विंग नहीं मिली।

मैट रेनशॉ और ट्रेविस हेड (41) ने पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े, लेकिन स्पिनर साइमन हार्मर (2/84) ने मैच की अपनी पहली ही गेंद पर हेड को आउट कर दिया। हेड ने बैक फुट पर खेलते हुए गेंद को अपने ही स्टंप्स पर मार लिया। हाल के दिनों में वह कई बार इस तरह से आउट हो चुके हैं।