SA vs AUS: महाराज-हार्मर ने बचाई साउथ अफ्रीका की लाज, ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच पर कसा शिकंजा

एपी, डरबन। पैट कमिंस के तीन विकेट की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका पर 139 रन की बढ़त बना ली है। मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नेथन लायन ने कमिंस का बढ़िया साथ देते हुए दो-दो विकेट निकाले और दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 284 रन पर समेट दिया।

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 390 रन पर खत्म हुई थी जिसमें मैट रेनशॉ के 190 रन शामिल थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 33 रन बना लिए थे। खराब रौशनी के चलते तीसरे दिन भी खेल जल्दी खत्म करना पड़ा।

हार्मर और महाराज ने बचाई साउथ अफ्रीका की लाज दक्षिण अफ्रीका की ओर से डेविड बेडिंघम ने 49 रन की पारी खेली। मेजबानों ने 197 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद केशव महाराज (34) और साइमन हार्मर (35 नाबाद) ने नौवें विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी कर टीम को शर्मिंदगी से बचाया। साल 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा विजेता है।