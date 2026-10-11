Tilak Varma वेस्टइंडीज के खिलाफ अजीब तरह से हुए आउट, लापरवाही में गंवाया विकेट - Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में तिलक वर्मा अजीब तरह से रन आउट हुए। दरअसल, तिलक को लगा कि गेंद बाउंड्री तक चली गई है, जिसकी वजह से वे क्रीज तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद वे रन आउट हो गए। वर्मा अच्छी लय में लग रहे थे और शानदार बैटिंग कर रहे थे लेकिन ध्यान भटकने की वजह से वे रन आउट हो गए।

विंडीज के खिलाफ तीसरे मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 223 रनों का स्कोर खड़ा किया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने वेस्टइंडीज को 209 रनों के स्कोर पर रोक दिया और मुकाबले में 14 रन से जीत हासिल की। हालांकि, तिलक का रन आउट सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया।

तिलक वर्मा अजीब तरह से हुए रन आउट ये घटना उस समय हुई, जब वेस्टइंडीज के लिए गुडाकेश मोती गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी लो-फुलटॉस गेंद को अक्षर पटेल ने डीप स्क्वायर की तरफ खेला और वहां पर मौजूद कामिल पूरन ने शानदार प्रयास कर गेंद को बाउंड्री तक नहीं पहुंचने दिया। तिलक और अक्षर को लगा कि गेंद चौके के लिए चली गई है और एक रन पूरा करने के बाद उन्होंने कोई रन नहीं लिया और साथ में पिच के बीच खड़े हो गए।

𝐖𝐀𝐈𝐓, 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍𝐄𝐃?! 🤯



A near-boundary save turns into a run-out as the West Indies catch Tilak Varma short of his crease! #INDvWI 3rd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/GmwwFjql5J pic.twitter.com/plCeyKV5SE — Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026 दूसरी तरफ पूरन ने पहले अक्षर के छोर की तरफ गेंद फेंकी लेकिन पटेल तब तक क्रीज तक पहुंच गए थे। इसके बाद शाई होप ने गेंद को दूसरे छोर पर मोती की तरफ फेंक दिया। तिलक इस खतरे से अनजान थे लेकिन मोती ने कोई देरी नहीं की और गेंद से स्टंप को उड़ा दिया। इसके बाद थर्ड अंपायर ने रिव्यू में देखा, तो पता चला कि तिलक रन आउट हो गए हैं। वे 16 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए।