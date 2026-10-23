IND W vs ZIM W: प्रतिका रावल का ऐतिहासिक शतक, शेफाली वर्मा का तूफानी पचासा; भारत ने जिंबाब्वे को 9 विकेट से हराया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। प्लेयर ऑफ द मैच प्रतिका रावल (Pratika Rawal) के ऐतिहासिक शतक और शेफाली वर्मा (Shafali Verma) के तूफानी पचासे की वजह से भारतीय महिला टीम ने जिंबाब्वे (IND W vs ZIM W) को पहले वनडे में 9 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

श्री चरणी की अगुवाई में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जिंबाब्वे को सिर्फ 197 रन पर समेट दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से प्रतिका ने नाबाद 100 और शेफाली ने नाबाद रन ठोके, जिसकी वजह से भारत ने 27.1 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया।

प्रतिका रावल का ऐतिहासिक शतक 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल और कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़े। मंधाना 34 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हो गईं।

इसके बाद तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने आई शेफाली वर्मा ने रावल के साथ मिलकर टीम की जीत सुनिश्चित की। दोनों के बीच 70 गेंदों में नाबाद 106 रनों की साझेदारी हुई। शेफाली ने पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 33 गेंदों में नाबाद 64 रनों की पारी खेली। वहीं रावल ने 15 चौकों की बदौलत 96 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। भारत ने इसी के साथ आसानी से लक्ष्य हासिल कर सीरीज में बढ़त बना ली।

श्री चरणी के आगे जिंबाब्वे पस्त इससे पहले श्री चरणी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार विकेट झटके, जिससे भारत ने जिंबाब्वे को 197 रन पर समेट दिया। जिंबाब्वे के लिए बिलव्ड बीजा ने 62 रन की अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन इसके बावजूद टीम 200 रन के अंदर सिमट गई।

श्री चरणी ने 10 ओवर में 23 रन देकर चार विकेट झटककर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने अहम मौकों पर विकेट चटकाकर जिंबाब्वे की पारी को झकझोर दिया। क्रांति गौड़ (3/42) ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। दोनों ने यहां कोटांबी के बल्लेबाजी के मुफीद विकेट पर जिंबाब्वे को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने प्रारंभिक बल्लेबाज मोडेस्टर मुपाचिकवा (25) और चिपो मुगेरी टिरिपानो (21) को आउट करके जिंबाब्वे को शुरुआती झटके दिए।