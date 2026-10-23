स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार विष्णु विशाल की फैन फॉलोइंग गजब की है। वह जहां जाते हैं वहां फैंस जमा हो जाते हैं। उन्होंने एक से एक फिल्में की हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि उनके दिल के करीब कौन-सी फिल्मे हैं तो इनमें जीवा और लाल सलाम का नाम होना तय है। इसका कारण एक्टिंग नहीं बल्कि क्रिकेट है।

विष्णु शुरुआत में क्रिकेटर ही बनना चाहते थे और क्रिकेट में अच्छा कर भी रहे थे। हालांकि, एक चोट ने उनके करियर पर ग्रहण लगा दिया और उनका सपना टूट गया। हमारी खास सीरीज 'स्पोर्ट्स टू स्क्रीन' में आज कहानी विष्णु विशाल की जो बनना चाहते थे क्रिकेटर, लेकिन बन गए एक्टर।

चेपॉक से चमके थे विष्णु टाइम्स ऑफ इंडिया में 17 दिसंबर 2018 को छपे एक आलेख में विष्णु ने लिखा है कि वह चेन्नई क्रिकेटर बनने आए थे और यही इस शहर की उनकी पहली याद है। वह यहां ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में खेलते थे। इस स्टेडियम पर वह कई ऐसे क्रिकेटरों के साथ खेले जो बाद में जाकर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आए। विष्णु ने अपने आलेख में लिखा है, "मेरी सबसे सुनहरी याद चेपॉक स्टेडियम में मेरा पहला मैच है। मैं अपने ड्रिस्ट्रिक्ट खेल रहा था और उस मैच में खेलने वाले कई क्रिकेटर बाद में टीम इंडिया के लिए खेले जिसमें एल. बालाजी, दिनेश कार्तिक, आर अश्विन, मुरली विजय शामिल हैं। मैंने उस मैच में 60 गेंदों पर 55 रन बनाए थे और यहीं से मैं अपने राज्य की अंडर-19 टीम में पहुंचा था।"

View this post on Instagram विष्णु तमिलनाडु के लिए ही नहीं खेले बल्कि वह भारत की अंडर-16, अंडर-19 टीम के लिए भी खेले। 10 जुलाई 2025 को गल्फ न्यूज में छपी रिपोर्ट में विष्णु के हवाले से लिखा है, "मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था। मैं क्रिकेटर था और भारत की अंडर-16, अंडर-19 टीम के लिए भी खेला। इसके बाद एक चोट के कारण मैं क्रिकेट से दूर हो गया।" क्या थी चोट? 11 फरवरी 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि विष्णु को पैर में चोट लगी थी और ये काफी गंभीर थी। वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर हो गए थे और बेडरेस्ट पर थे। आराम करते हुए वह फिल्में देखते थे और यहीं से उनका फिल्मों में काम करने का मन जागा और क्रिकेट छोड़ वह फिल्मों में आ गए।