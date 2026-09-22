PAK W vs BAN W: गेंदबाजों ने दिलाई पाकिस्तान को इज्जत, बांग्लादेश को हरा किया एशियन गेम्स-2026 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश को खुश होने का मौका दिया। गेंदबाजों के दम पर पाकिस्तान ने मंगलवार को एशियन गेम्स-2026 में महिला क्रिकेट का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इस मेडल के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 31 रनों से मात दी।

पाकिस्तान की बल्लेबाजों ने बोर्ड पर ज्यादा बड़ा स्कोर टांगा नहीं था। किसी तरह ये टीम 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 145 रन बना पाई थी। बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य हासिल करना भी मुश्किल हो गया है। वह 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 114 रन ही बना सकी।

अख्तर की मेहनत बेकार बांग्लादेश की बल्लेबाजी शुरू से लड़खड़ाती रही। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उम्म ए हानि ने जुआरिया फरदौस को चार रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। यहां से टीम के विकेट लगातार गिरते रहे। शारमिन अख्तर ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 45 गेंदों का सामना किया और चार चौके मारे। उनके अलावा कप्तान निगार सुल्ताना ने 30 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली।