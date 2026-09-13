अभिषेक शर्मा की गैरमौजूदगी में उनकी टीम ने जीता शेर-ए-पंजाब टी20 लीग का खिताब, पहले सीजन ही जमाया ट्रॉफी पर कब्जा
अमृतसर सूरमाज ने लुधियाना लायंस को आठ विकेट से हराकर शेर-ए-पंजाब लीग का खिताब अपने नाम किया। सहज धवन और ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अमृतसर सूरमाज ने लुधियाना लायंस को आठ विकेट से हराकर शेर-ए-पंजाब लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में लुधियाना लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में अमृतसर सूरमाज ने 16.4 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
अमृतसर की जीत में सहज धवन और राहुल कुमार की अहम भूमिका रही। धवन ने सात चौकों और एक छक्के की मदद से 63 रन की शानदार पारी खेली। वहीं, राहुल कुमार ने 30 गेंदों पर दो चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 42 रन बनाए। कप्तान नमन धीर ने भी 12 गेंदों पर चार छक्कों की मदद से 29 रन की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत आसान कर दी।
142 रनों पर सिमटी लुधियाना
इससे पहले अमृतसर सूरमाज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। लुधियाना लायंस की पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। अभिजीत गर्ग ने 32 गेंदों पर 37 रन बनाए और पारी को संभालने की कोशिश, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे सके। लुधियाना की टीम महज 142 रनों पर ही सिमट गई।
मयंक मार्कंडे की कमाल की गेंदबाजी
अमृतसर की ओर से मयंक मार्कंडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट झटके। नमन धीर और जौहल ने भी एक-एक विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए अमृतसर ने शुरुआत में एक विकेट गंवाया, लेकिन सहज धवन और राहुल कुमार ने पारी को संभाल लिया और टीम को जीत तक पहुंचा दिया।
अभिषेक शर्मा ने नहीं खेल सके फाइनल मुकाबला
अमृतसर सूरमाज की कप्तानी अभिषेक शर्मा के हाथों में थी। हालांकि, वे राष्ट्रीय टीम के साथ होने की वजह से फाइनल मैच नहीं खेल सके। बता दें कि रविवार को ही भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच खेला गया, जहां शर्मा ने 82 रनों की पारी खेली। उनकी गैरमौजूदगी में नमन धीर ने टीम की अगुवाई की।
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