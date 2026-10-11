मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी के पहले दिन किया कमाल, बेहतरीन गेंदबाजी से ठोका टीम इंडिया में वापसी का दावा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन की आज से शुरुआत हुई। पहले ही दिन 'स्विंग के सुल्तान' मोहम्मद शमी का कमाल देखने को मिला। बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में दिल्‍ली के खिलाफ बंगाल के तेज गेंदबाज शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी से टीम इंडिया में वापसी का दावा ठोका।

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी दिल्‍ली टीम पहले ही दिन पहली पारी में 240 रन पर सिमट गई। दिल्‍ली को सस्‍ते में शमी की भूमिका अहम रही। भारतीय तेज गेंदबाज ने 17.3 ओवर गेंदबाजी की और 1.70 की इकोनॉमी से 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इतना ही नहीं शमी ने 9 ओवर मेडन भी किए।

Mohammad Shami 4 WICKETS! (17.3-9-30-4), Delhi 240/10 #BENvDEL #RanjiTrophy #Elite — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 11, 2026 शमी ने यश धुल, आयुष डोसेजा, ऋतिक शौकीन और दिविज मेहरा को अपने जाल में फंसाया। शमी के अलावा आमिर गनी ने 3 विकेट चटकाए। आकाश दीप के खाते में 2 और मुकेश कुमार के खाते में 1 विकेट आया।

मुकाबले की बात करें तो दिल्‍ली की शुरुआत खराब रही और 12 के स्‍कोर पर आकाश दीप ने सनत सांगवान (4) को बोल्‍ड किया। यश धुल (9) भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। इसके बाद सलामी बल्‍लेबाज सार्थक रंजन और आयुष डोसेजा ने पारी को संभाला। हालांकि, 33 के स्‍कोर पर सार्थक कैच आउट हो गए। शमी ने आयुष (45) को बोल्‍ड कर उन्‍हें अर्धशतक लगाने से रोक दिया।