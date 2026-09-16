ENG vs SL: जोस बटलर ने ध्वस्त किया रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, हैरी ब्रूक के शतक के आगे पस्त हुई श्रीलंकाई टीम

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कप्‍तान हैरी ब्रूक के शतक और जोस बटलर की फिफ्टी की बदौलत मेजबान इंग्‍लैंड ने मंगलवार देर रात खेले गए पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 119 रन से करारी शिकस्‍त दी। टॉस गंवाकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्‍लैंड ने साउथेम्प्टन के मैदान पर निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 254 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका टीम पूरे 20 ओवर भी नही खेल सकी और 19 ओवर में 135 रन पर सिमट गई।

119-run victory in Southampton! ✅ pic.twitter.com/9zwrNA3CaA — England Cricket (@englandcricket) September 15, 2026 बटलर ने बनाए 80 रन इंग्‍लैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और एन्यूरिन डोनाल्ड 5 गेंदों पर 12 रन बनाकर कैच आउट हुए। इसके बाद जोस बटलर को कप्‍तान ब्रूक का साथ मिला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 60 गेंदों पर 128 रन जोड़े। 13वें ओवर की पहली गेंद पर वानिंदु हसरंगा ने बटलर को डुनिथ वेल्लालगे के हाथों कैच आउट कराया।

बटलर ने 44 गेंदों पर 8 चौकों और 3 सिक्‍स की बदौलत 80 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उन्‍होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वह टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन गए। इस लिस्‍ट में टॉप पर पाकिस्‍तान के बाबर आजम हैं।

T20I में सबसे ज्‍यादा रन 4596 - बाबर आजम (136 पारियां)

4292 - जोस बटलर (148 पारियां)

4231 - रोहित शर्मा (151 पारियां)

4188 - विराट कोहली (117 पारियां)

3895 - पॉल स्टर्लिंग (160 पारियां)

3531 - मार्टिन गप्टिल (118 पारियां)

3414 - मोहम्मद रिजवान (93 पारियां) इसके बाद टॉम बैंटन ने 10 और विल जैक्‍स ने 21 रन का योगदान दिया। प्‍लेयर ऑफ द मैच ब्रूक 49 गेंदों पर 114 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्‍होंने 10 चौके और 6 छक्‍के ठोके। दुष्मंथा चमीरा, डुनिथ वेल्लालगे, ईशान मलिंगा और वानिंदु हसरंगा को 1-1 सफलता मिली।