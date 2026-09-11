'विराट कोहली खेलेंगे वनडे वर्ल्ड कप-2027', कोच ने कर दिया साफ; रोहित शर्मा को लेकर भी दिया बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं तब से विराट कोहली के अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर संशय है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि गंभीर वर्ल्ड कप के प्लान में कोहली और रोहित शर्मा को नहीं देखते हैं। हालांकि, कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा का मानना है कि कोहली के वर्ल्ड कप खेलने को लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं है।

कोहली ने हाल के समय में शानदार बल्लेबाजी की है और अपनी दावेदारी को मजबूत किया है। फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या गंभीर उन्हें 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह देंगे या नहीं।

'इस पर बात नहीं होनी चाहिए' विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि कोहली ने जिस तरह की फॉर्म दिखाई है उसे देखने के बाद उनके अगले साल वर्ल्ड कप खेलने को लेकर बात ही नहीं होनी चाहिए। राजकुमार ने कहा, "मुझे लगता है कि आपको अपने आप देखना चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने कितनी शानदार बल्लेबाजी की है और वह मैदान पर किस तरह से खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं इस पर अब बात नहीं होनी चाहिए।"