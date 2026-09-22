Asian Games 2026: भारत की बेटियों का जलवा, एशिया की क्रिकेट पिच पर तिरंगे की चमक सबसे अलग
IND vs SL Women Gold Medal Match: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर एशियन गेम्स ...और पढ़ें
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जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। 10 दिन पहले की ही बात है, जब हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर आठवीं बार एशिया कप का खिताब जीता था। मंगलवार को उसी टीम ने एशियाई खेलों में उसी श्रीलंका को 147 रन से धोकर दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगा सबसे ऊपर लहराया।
20वें एशियाई खेलों में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। भारतीय टीम की इस सुनहरी जीत की नींव उसकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने रखी। स्मृति मंधाना ने 45 गेंद में 79 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि ऋचा घोष ने महज 22 गेंद में 49 रन ठोककर डेथ ओवरों में श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं।
भारत ने तीन विकेट पर 216 रन बनाए, जो एशियाई खेलों के इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर है। इस रिकॉर्ड लक्ष्य के सामने श्रीलंका की चुनौती शुरुआत से ही बौनी नजर आई और पूरी टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ढेर हो गई।
मंधाना-शेफाली ने बरपाया कहर
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने तूफानी शुरुआत दी। दोनों ने महज 60 गेंद में 99 रन की साझेदारी कर श्रीलंकाई गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। पावरप्ले के छह ओवर में भारत ने बिना विकेट गंवाए 59 रन बना लिए थे।
मंधाना ने 45 गेंद की अपनी पारी में सात छक्के लगाए। उन्होंने सुगंधिका कुमारी की गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़े और फिर अतिरिक्त कवर के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। शेफाली ने भी 29 गेंद में 48 रन की तेजतर्रार पारी खेली।
ऋचा ने उड़ाए होश
उन्होंने 19 रन के महंगे ओवर में चामरी अटापट्टू की गेंदों पर दो छक्के जड़े। शेफाली अर्धशतक से दो रन दूर रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठीं। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर 19 रन बनाकर आउट हुईं।
शतक की ओर बढ़ रहीं मंधाना भी 79 रन पर कैच हो गईं। लेकिन भारत की रफ्तार नहीं थमी। ऋचा ने आखिरी ओवरों में ऐसा हमला बोला कि श्रीलंका के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था।
भारतीय स्पिनरों के सामने श्रीलंका ढेर
विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को कप्तान अटापट्टू से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अकेले उनके प्रयास से मुकाबले की तस्वीर नहीं बदल सकी। भारतीय स्पिनरों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। शेफाली वर्मा ने बल्ले के बाद गेंद से भी कमाल दिखाते हुए दो विकेट लिए।
दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट लेकर श्रीलंकाई पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई, जबकि श्री चरणी ने भी विकेट चटकाया। श्रीलंका की पूरी टीम 69 रन पर सिमट गई और भारत ने 147 रन से शानदार जीत दर्ज कर ली। एशिया कप के बाद एशियाड में भी भारतीय बेटियों ने साबित कर दिया कि एशिया की क्रिकेट पिच पर इस समय तिरंगे की चमक सबसे अलग है।
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