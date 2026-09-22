स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की महिला और पुरुष टीम ने मंगलवार को मैच खेला, जिसमें कुछ सीना गर्व से भरने वाले तो कुछ अनचाहे रिकॉर्ड बने। बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार को श्रीलंका को 147 रन से मात देकर एशियन गेम्‍स 2026 में गोल्‍ड मेडल जीता।

भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्‍स 2026 में देश के लिए पहला जबकि एशियन गेम्‍स इतिहास में लगातार दूसरी बार गोल्‍ड मेडल जीता। इसके बाद भारतीय पुरुष टीम ने मेजबान जापान के खिलाफ दोस्‍ताना मुकाबला 2 रन के करीबी अंतर से जीता। चलिए आपको बताते हैं कि स्‍मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और अभिषेक शर्मा ने रिकॉर्ड्स बुक में क्‍या उथल-पुथल मचाई।

मंधाना बनीं नंबर-1 स्‍मृति मंधाना ने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन पूरे किए और वो ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बैटर बनीं। 30 साल की मंधाना को 11,000 हजार रन पूरे करने के लिए 13 रन की जरुरत थी। बाएं हाथ की बैटर ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 45 गेंदों में पांच चौके और सात छक्‍के की मदद से 79 रन बनाए।

शेफाली का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बता दें कि शेफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 29 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्‍के की मदद से 48 रन बनाए। शेफाली एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्‍यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली महिला बैटर बन गईं हैं। उन्‍होंने साउथ अफ्रीका की लौरा वोलवार्ट को पीछे छोड़ा, जिन्‍होंने 824 रन बनाए थे। शेफाली को वोलवार्ट को पीछे छोड़ने के लिए महज 10 रन की दरकार थी। अब उनके इस साल 24 मैचों में 862 रन हो गए हैं।