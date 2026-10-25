IND W vs ZIM W: दीप्ति-हरमनप्रीत के ऐतिहासिक शतक से जीता भारत, जिंबाब्वे को दूसरे वनडे में रौंदा; सीरीज पर जमाया कब्जा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के ऐतिहासिक शतक और बाद में वैश्नवी शर्मा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारतीय महिला टीम ने रविवार को दूसरे वनडे में जिंबाब्वे को 121 रनों से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

वड़ोदरा में हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिंबाब्वे के सामने 329 रनों का विशालकाय लक्ष्य रखा था। बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी जिंबाब्वे 207 रन पर सिमट गई और मैच गंवा दिया। भारत की खराब शुरुआत मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतर भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा सस्ते में आउट हो गईं। नवनियुक्त कप्तान मंधाना मैच के पहले ही ओवर में पुल शाट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठीं।

इसके बाद शेफाली मिडविकेट पर कैच आउट हो गईं। नोमवेलो सिबांडा ने उनका विकेट लेकर अपना दूसरा विकेट हासिल किया। फिर प्रतिका रावल और पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम को संभाला। प्रतिका-हरमन ने संभाली पारी प्रतीका रावल (61) और हरमनप्रीत ने तीसरे विकेट के लिए 124 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला। शानदार फार्म में चल रहीं प्रतीका 23वें ओवर में डीप मिडविकेट पर कैच आउट हुईं। इसके बाद हरमनप्रीत ने अपनी सधी हुई पारी से मैदान पर दबदबा बनाया। हालांकि, उन्हें किस्मत का भी साथ मिला और तीन बार उनका कैच छूटा। यह हरमनप्रीत का वनडे क्रिकेट में आठवां शतक था। दीप्ति के साथ भी हुई शतकीय साझेदारी हरमनप्रीत ने 121 गेंदों में 126 रन की शानदार पारी खेली, जबकि दीप्ति ने 86 गेंदों में नाबाद 106 रन बनाए। दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने चौथे विकेट के लिए 153 रन की साझेदारी कर भारत को 328 के स्कोर तक पहुंचाया।