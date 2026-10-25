एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, पुराना हिसाब चुकता करने उतरेगी टीम इंडिया; पूरा शेड्यूल आया सामने

पीटीआई, दुबई। भारत-ए 19 नवंबर से दोहा में शुरू होने वाले 50 ओवर के एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में 22 नवंबर को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान टूर्नामेंट में अपनी ए टीमें उतारेंगे, जबकि नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और हांगकांग के अपनी सबसे मजबूत टीमें भेजने की संभावना है।

भारत ए को पाकिस्तान-ए, नेपाल और यूएई के साथ ग्रुप-बी में रखा गया है। श्रीलंका-ए, बांग्लादेश-ए, अफगानिस्तान-ए और हांगकांग ग्रुप ए में हैं। भारतीय टीम 20 नवंबर को नेपाल के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद उसका सामना पाकिस्तान-ए (22 नवंबर) और यूएई (24 नवंबर) से होगा।