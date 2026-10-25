एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, पुराना हिसाब चुकता करने उतरेगी टीम इंडिया; पूरा शेड्यूल आया सामने
भारत-ए और पाकिस्तान-ए 22 नवंबर को दोहा में 50 ओवर के एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में आमने-सामने होंगे। यह ...और पढ़ें
समय कम है?
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पीटीआई, दुबई। भारत-ए 19 नवंबर से दोहा में शुरू होने वाले 50 ओवर के एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में 22 नवंबर को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान टूर्नामेंट में अपनी ए टीमें उतारेंगे, जबकि नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और हांगकांग के अपनी सबसे मजबूत टीमें भेजने की संभावना है।
भारत ए को पाकिस्तान-ए, नेपाल और यूएई के साथ ग्रुप-बी में रखा गया है। श्रीलंका-ए, बांग्लादेश-ए, अफगानिस्तान-ए और हांगकांग ग्रुप ए में हैं। भारतीय टीम 20 नवंबर को नेपाल के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद उसका सामना पाकिस्तान-ए (22 नवंबर) और यूएई (24 नवंबर) से होगा।
भारत को सिर्फ एक बार मिली जीत
दोनों ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2013 में एसीसी इमर्जिंग टीम एशिया कप के रूप में हुई थी। अब तक इसके सात टूर्नामेंट आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें भारत ने केवल एक बार जीत हासिल की है। ओमान में पांच से 14 नवंबर तक होने वाले अंडर-19 एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान आठ नवंबर को आमने-सामने होंगे।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स का पूरा शेड्यूल-
19 नवंबर 2026
बांग्लादेश-ए बनाम हांगकांग
श्रीलंका-ए बनाम अफगानिस्तान ए
20 नवंबर 2026
पाकिस्तान-ए बनाम यूएई
इंडिया-ए बनाम नेपाल
21 नवंबर 2026
श्रीलंका-ए बनाम हांगकांग
बांग्लादेश-ए बनाम अफगानिस्ता-ए
22 नवंबर 2026
यूएई बनाम नेपाल
इंडिया-ए बनाम पाकिस्तान-ए
23 नवंबर 2026
अफगानिस्तान-ए बनाम हांगकांग
श्रीलंका-ए बनाम बांग्लादेश-ए
24 नवंबर 2026
इंडिया-ए बनाम यूएई
पाकिस्तान ए बनाम नेपाल
26 नवंबर 2026 पहला सेमीफाइन
27 नवंबर 2026 दूसरा सेमीफाइनल
29 नवंब 2026 फाइनल
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