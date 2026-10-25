हरमनप्रीत कौर ने जिंबाब्वे के खिलाफ ठोका ऐतिहासिक शतक, मिताली राज के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जिंबाब्वे के खिलाफ खेलते हुए पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रिकॉर्डतोड़ शतक लगाया। ये उनके वनडे करियर का आठवां शतक था और इसी के साथ उन्होंने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। कौर ने ये शतक ऐसे समय में लगाया, जब टीम इंडिया स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के रूप में दो शुरुआती विकेट गंवा दिए थे।

कौर ने मोर्चा संभाला और अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शतक जड़ भारत को मुश्किल से निकाला। इसके साथ वे खास लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं और अब स्मृति मंधाना से सिर्फ पीछे हैं। उन्होंने मिताली को पीछे छोड़ा है। कौर भारत के लिए वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। मंधाना इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं।

हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा मिताली राज का रिकॉर्ड कौर ने अपने वनडे करियर का आठवां शतक लगाया। इसी के साथ वे भारत के लिए 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। उन्होंने मिताली के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने वनडे में भारत के लिए खेलते हुए सात शतक लगाए थे। लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद मंधाना ने अब तक 14 शतक लगाए हैं।