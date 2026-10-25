PAK vs ENG: हरी जर्सी छोड़ अचानक 'गुलाबी' रंग में मैदान पर उतरी पाकिस्तानी टीम, इस खास वजह से लिया बड़ा फैसला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पाकिस्तानी टीम पिंक जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी। उन्होंने अपनी पारंपरिक हरी रंग की जर्सी को छोड़कर गुलाबी रंग की जर्सी पहनने का फैसला किया। इसके जरिए पाकिस्तानी टीम ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों से जल्दी जांच कराने का संदेश दिया।

ये पहल अक्टूबर में हो रही है, जहां पर दुनिया भर में इस महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तानी टीम भी इसी पहल में शामिल हो गई है। बता दें कि पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच वनडे ट्राई सीरीज खेली जा रही है। इसका चौथा मुकाबला रविवार, 25 अक्टूबर को खेला जा रहा है। पाकिस्तान अब तक अजेय है, जबकि इंग्लिश टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी है।

इंग्लैंड के खिलाड़ी और कमेंटेटर भी पहल में शामिल पाकिस्तानी टीम के अलावा इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी इस पहल में शामिल हो गई है। इंग्लिश खिलाड़ी मैच के दौरान गुलाबी रंग की रिबन पहनकर मैदान पर उतरे। इसके अलावा ट्राई सीरीज में कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर भी गुलाबी रंग की रिबन पहनकर कमेंट्री करते हुए दिखे। दूसरी तरफ स्टंप को भी पिंक कलर का ही बनाया गया है। एडवरटाइजिंग बोर्ड पर भी ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े अवेयरनेस मैसेज दिखाए गए।

पाकिस्तान की नजरें फाइनल पर इस पहल के अलावा अगर ट्राई सीरीज की बात करें, तो पाकिस्तानी टीम फाइनल में जगह बनाना चाहेगी। शाहीन अफरीदी की कप्तानी में पाक टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं और दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है। ऐसे में अगर अब इंग्लैंड को इस मैच में हराती है, तो वे फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर लेंगे।