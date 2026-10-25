पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप-2028 की मेजबानी को लेकर रखी शर्त, टीम इंडिया है वजह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान को महिला वर्ल्ड कप-2028 की मेजबानी करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लिए तैयार है, लेकिन उसने आईसीसी के सामने एक शर्त रख दी है। आईसीसी ने शुक्रवार को बताया कि 12 टीमों का यह टूर्नामेंट सात सितंबर से एक अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। हालांकि, उसने अभी तक भारत के मैचों के लिए किसी न्यूट्रल वेन्यू के बारे में जानकारी नहीं दी है।

भारत और पाकिस्तान दोनों ही हायब्रिड मॉडल पर चलते हैं क्योंकि दोनों ही टीमें एक-दूसरे के देश का दौरा नहीं करती हैं। भारत जब किसी टूर्नामेंट का मेजबान होता है तो पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना पड़ता है। वहीं, पाकिस्तान मेजबान होता है तो फिर भारत को न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलना पड़ता है। ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी-2025 से हो रहा है जिसका मेजबान पाकिस्तान था।