ODI Ranking: अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पछाड़कर किया बड़ा उलटफेर, भारत का दबदबा बरकरार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी (ICC की ताजा वनडे रैंकिग्स में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पछाड़कर बड़ा उलटफेर किया है। अफगानिस्तान ने हाल ही में जिंबाब्वे को हराकर ट्राई सीरीज अपने नाम की थी, जिसके बाद उसे रैंकिंग्स में फायदा मिला।

अफगानी गेंदबाजों ने फाइनल में जिंबाब्वे को सिर्फ 169 रनों पर समेट दिया था। राशिद खान ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए थे। वहीं फजलहक फारूकी को दो सफलता मिली थी। इसके बाद इब्राहिम जादरान के नाबाद 70 और कप्तान रहमत शाह के 43 रनों की पारी की बदौलत लक्ष्य को 35वें ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान को रैंकिंग्स में एक स्थान का फायदा हुआ। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पछाड़ा अफगानिस्तान को खिताब जीतने के बाद रैंकिंग्स में दो रेटिंग अंक का फायदा हुआ, जिसकी वजह से वो एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें पायदान पर आ गए। वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान से हारने के बाद इंग्लैंड को नुकसान हुआ है।