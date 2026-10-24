मुंबई इंडियंस ने किया कायरन पोलार्ड का प्रमोशन, बनाए गए हेड कोच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पांच बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस ने कुछ ही दिन पहले महेला जयवर्धने से अपना नाता तोड़ लिया था। तब से टीम के हेड कोच का पद खाली पड़ा था जिसे अब भर दिया गया है। लंबे समय तक मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रहे कायरन पोलार्ड को नया हेड कोच बनाया गया है। मुंबई ने शनिवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी।

पोलार्ड बतौर खिलाड़ी टीम के साथ खेले और खिताबी जीत में हिस्सा रहे। इसके बाद वह टीम के बैटिंग कोच के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अगले सीजन से हेड कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। 16 साल से हैं साथ पोलार्ड और मुंबई का साथ 16 साल पुराना है। अपने बयान में फ्रेंचाइजी ने लिखा, "मुंबई इंडियंस कायरन पोलार्ड को हेड कोच के तौर पर पदोन्नती का एलान कर काफी खुश है। यह क्रिकेट में खिलाड़ी से कोच बनने की शानदार दास्तान है।"