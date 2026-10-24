सामने आ गई WTC 2029 के फाइनल की तारीख, ओलंपिक क्रिकेट क्वालीफायर को लेकर भी आईसीसी ने लिया बड़ा फैसला

पीटीआई, नई दिल्ली: 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक की क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए क्वालीफायर जनवरी-फरवरी 2028 में ही आयोजित किए जाएंगे। क्रिकइन्फो के मुताबिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए क्वालीफायर का समय-क्रम उन वैश्विक आयोजनों की सूची में शामिल है, जिसे आईसीसी ने दुबई में अक्टूबर में हुई बैठकों के बाद अपने सदस्य बोर्डों के साथ साझा किया था।

इसमें यह भी कहा गया है कि 2029 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आठ से 12 जून तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। कुल मिलाकर, 2027 और 2031 के वनडे विश्व कप के बीच पुरुषों के 12, महिलाओं के सात और अंडर-19 के पांच इवेंट (क्वालीफायर सहित) तय किए गए हैं।