IND A vs NZ A: बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी किया निराश, पहले दिन ही बैकफुट पर टीम इंडिया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ लिंकन में खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारत पहले खेलते हुए सिर्फ 113 रन पर सिमट गया। वहीं दिन की समाप्ति तक भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के सिर्फ तीन ही विकेट चटका पाए।

न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान राइस मारिऊ ने 76 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने पहले विकेट के लिए कर्टिस हिफी के साथ 132 रनों की साझेदारी की। हिफी अभी भी 37 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। न्यूजीलैंड के पास अभी तक कुल 22 रनों की बढ़त है। न्यूजीलैंड का स्कोर दिन की समाप्ति पर 135/3 है। दिन की समाप्ति से कुछ देर पहले भारत को मिली तीन सफलता न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने पूरे दिन दबदबा बनाए रखा था। मगर दिन खत्म होने से कुछ ही देर पहले भारत को कुल तीन सफलता मिल गई। 39वें ओवर में मुकेश चौधरी ने मारिऊ को पवेलियन का रास्ता दिखाया।

इसके बाद 40वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर आकिब नबी ने जेडेन लेनॉक्स और टिम रॉबिन्सन को आउट कर न्यूजीलैंड के तीन विकेट चटका दिए। हालांकि, इसके बावजूद पहला दिन पूरी तरह न्यूजीलैंड के नाम रहा। भारतीय टीम 113 रन पर सिमटी इससे पहले भारतीय टीम सिर्फ 113 रन पर सिमट गई थी। भारत की ओर से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं लगा पाया। युवा यश राठौड़ ने सबसे ज्यादा 44 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और इतने ही छक्के लगाए।