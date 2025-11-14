Language
    Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने मचाई तबाही, जितेश ने भी उड़ाया गर्दा; इंडिया-ए ने यूएई को कूट किया विजयी आगाज

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:38 PM (IST)

    मैच में इंडिया-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 144 रन की तूफानी पारी खेली। कप्तान जितेश शर्मा ने नाबाद 83 रन बनाए। इसके जवाब में यूएई की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 149 रन ही बना सकी।

    शतक बनाने के बाद वैभव सूर्यवंशी। फोटो- ACC

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 में इंडिया ए टीम ने दमदार आगाज किया है। ग्रुप बी के एक मैच में इंडिया ए ने यूएई को 148 रनों से हराया। भारतीय ए टीम की विशाल जीत में वैभव सूर्यवंशी और कप्तान जितेश शर्मा ने अहम भूमिका निभाई।

    टी20 प्रारूप में खेले गए इस मैच में इंडिया-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 144 रन की तूफानी पारी खेली। कप्तान जितेश शर्मा ने नाबाद 83 रन बनाए। इसके जवाब में यूएई की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 149 रन ही बना सकी।

    वैभव सूर्यवंशी ने मचाई तबाही

    टॉस जीतकर इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। प्रियांश आर्या (10) दूर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पावर हिटिंग का एक और नमुना पेश किया। वैभव ने महज 32 गेंद पर शतक पूरा किया और नमन धीर (34) के साथ मिलकर 57 गेंद पर 163 रन की साझेदारी की।

    जितेश ने भी उड़ाया गर्दा

    वैभव यहीं नहीं रूके उन्होंने 42 गेंद पर 11 चौके और 15 छ्क्कों की मदद से 144 रन की पारी खेल यूएई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं, कप्तान जितेश शर्मा ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। उन्होंने ने भी 32 गेंद पर 6 सिक्स और 8 चौकों की मदद से नाबाद 83 रन बनाए।

    गुरजपनीत ने चटकाए तीन विकेट

    लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की टीम की शुरुआत खराब रही। पांचस के स्कोर तक पहुंचते-पहुंचते अपने चार विकेट गंवा दिए। हालांकि, शोएब खान ने एक छोर संभालते हुए 41 गेंद पर 63 रन की जुझारू पारी खेली। हालांकि, वह टीम को जीत नहीं दिला सके।

    भारत का विजयी आगाज

    भारत की तरफ से गुरजपनीत सिंह ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट चटकाए। हर्ष दुबे को दो विकेट मिला। भारत ने जीत के साथ टूर्नामेंट आगाज किया है। वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया।

